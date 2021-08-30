بينهم طفلين.. مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم بالفيوم

لقبيت سيدة مسنة مصرعها وأُصيب 7 آخرين بينهم طفلين، في حادث بين دراجة نارية وتروسيكل محملين بالركاب، على الطريق السياحي ببحيرة قارون أمام قرية الربوع، فيما توقفت حركة المرور على الطريق، وهرع المارة لإنقاذ المصابين، واستغاثوا بالإسعاف والنجدة لنقل المصابين لأقرب مستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، كما قام المارة بإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية لحين وصول قوات الشرطة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم مروع بطريق بحيرة قارون

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العقيد محمود أبو بكر مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد بورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم مروع بين تروسيكل ودراجة نارية مما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 7 آخرين بينهم طفلين.

أسماء المصابين في حادث تصادم مروع بالفيوم

وعلى الفور، هرعت 5 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتبينّ مصرع غنيمة دانيال السيد (85 سنة)، وإصابة كل من فتحية عبد الكريم ابراهيم (30 سنة) بانهيار عصبي، وعبدالقادر حسن علي (45 سنة) بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد شريف عبد الحي (35 سنة) بكسر بالعضد الأيمن واشتباه ارتجاج بالمخ، وزوجته خيرية السيد دانيال (30 سنة) بكدمة شديده بالوجه والعينين واشتباه ارتجاج بالمخ، وطفليهما سيف (6 سنوات) باشتباه ارتجاج بالمخ وجرح قطعي بفروة الرأس بطول 5 سم، وجنى (4 سنوات) باشتباه نزيف بالمخ.

نقل المصابين لمستشفى أبشواي المركزي

وعلى الفور، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي العام، كما جرى نقل المصابين إلى نفس المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.