تنسيق كلية التربية جامعة بنها 2021 ..الأوراق المطلوبة للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لتنسيق الكليات2021 ومنها تنسيق كلية التربية جامعة بنها، وتربية تعليم إبتدائي لعام 2021 والأوراق المطلوبة للتقديم.

«الوطن»، تستعرض تنسيق التربية والتربية تعليم إبتدائي جامعة بنها لعام 2021 والأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة للتقديم فضلا عن مصروفات الجامعة ومقر الكلية.

مصروفات كلية التربية جامعة بنها لعام 2021

حتي الان لم تعلن كلية التربية جامعة بنها لعام 2021 عن مصروفاتها الدراسية للعام الدراسي 2021 /2022 ولكن يوجد 3 أنظمة للمصروفات للطلاب المصريين وحاملي الشهادة المعادلة الوافدين من الدول العربية والأجنبية وفقا للوائح الجامعة والكلية.

تنسيق كلية التربية جامعة بنها لعام 2021

ووفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جرى تحديد تنسيق كلية الآداب جامعة بنها العام 2021 بـ 310 درجات والتربية تعليم إبتدائي 284 درجة للحاصلين علي الثانوية العامة العام الدراسي 2020/2021

عنوان كلية التربية جامعة بنها

وتقع كلية التربية جامعة بنها في مقر مجمع كليات الجديد بكفر سعد خلف الموقف الجديد بجوار كلية الحقوق

التليفون :

0133225493

الفاكس :

0133222777

البريد الإلكترونى :

info@fedu.bu.edu.eg

الرقم البريدى : 13111

الأوراق المطلوبة للتقديم في كلية التربية جامعة بنها

حددت كلية التربية جامعة بنها عددا من الأوراق والمستندات التي يتقدم بها الطالب المترشح للكلية عبر تنسيق الكليات 2021 كالتالي :

أصل شهادة الثانوية العامة وصورة منها

أصل شهادة ميلاد الطالب وصورة منها

2 صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

10 صورة شخصية حديثة

2 أستمارة 6 جند بالنسبة للطلاب الذكور

دوسية وحافظة اوراق