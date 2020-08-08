بدء امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتمريض بجامعة بنها

تبدأ، اليوم السبت، امتحانات الدراسات العليا بكليتي التربية والتمريض بجامعة بنها، وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

وأضاف أن الامتحانات في كلية التربية تتم على فترتين صباحية ومسائية كتدبير احترازي، مع خفض أعداد الطلاب باللجان، حيث تبدأ الفترة الأولى لدبلوم التأهيل التربوى من الساعة العاشرة صباحًا الى الساعة 12 ظهرًا، والفترة الثانية للدبلومات المهنية والخاص والماجستير والدكتوراه من الساعة 1ظهرًا الى الساعة 4 عصرًا.

وأشار "الجيزاوي" إلى انتهاء امتحانات الدراسات العليا بجميع الكليات، وبدء أعمال التصحيح، ورصد النتائج، وإعلانها قريبًا، مضيفًا أن امتحانات كلية الطب البشري ستبدأ الثلاثاء المقبل.