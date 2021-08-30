تفاصيل قرض المصروفات المدرسية من بنك ناصر.. يصل إلى 50 ألف جنيه

في هذا الوقت من كل عام يبدأ الحديث عن قيمة المصروفات الدراسية وأماكن تسديدها، مما يجعل بعض الأهالي في حيرة من أمرهم، لتوفير تلك الالتزامات، خاصة إذا كانوا من محدودي الدخل، وهو ما وضع بنك ناصر الاجتماعي تيسيرات وحلولا له.

ويقدم بنك ناصر قرضًا خاصة بسداد مصروفات المدارس والجامعات الخاصة أو الحكومية، حيث يهدف القرض إلى تخفيف أعباء المصروفات الدراسية عن كاهل الأسرة المصرية، لإتاحة الفرصة لرفع معدلات الالتحاق بالجامعات.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في السطور التالية وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة تفاصيل قرض سداد المصروفات المدرسية من بنك ناصر الاجتماعي وفق ما ذكره الموقع الرسمي للبنك.

تفاصيل قرض سداد المصروفات المدرسية من بنك ناصر

تصل قيمة التمويل إلى 50 ألف كحد أقصى.

مدة منح التمويلات من بنك ناصر:

يكون التمويل لمدة سنة دراسية واحدة تسدد على 10 أشهر أو تمويل مرحلة تعليمية كاملة على 3 سنوات فقط.

الضمانات المطلوبة للتمويلات النقدية

بالنسبة لأصحاب المرتبات:

يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب العميل عند طلب البنك ذلك، بحيث يغطي قيمة القسط الشهري.

يشترط التأمين على حياة العميل بكامل المدة والمديونية لمدة القرض.

أصحاب المعاشات:

يتم تحويل المعاش على البنك وفقا للضمانات المذكورة أعلاه.

وبالنسبة لورثة المعاشات: يتم تحويل حصة وريث المعاش على البنك وتقديم وثيقة مخاطر عدم السداد والتأمين على حياة العميل أيضا.

العاملين بالقطاع الخاص المؤمن عليهم:

يتم تحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطي قيمة القسط الشهري، بجانب تقديم تعهد بتحويل مرتب ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال يغطى قيمة القسط الشهري، تتعهد جهة عمله بتحويل مرتبه حال طلب البنك ذلك.

تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي، مع تقديم تعهد بتحويل مرتب اثنين من الضامنين تحت الطلب من جهة حكومية.

أصحاب الودائع الادخارية:

لابد من تقديم إقرار من طالب التمويل بالسداد النقدي من أجل الحصول على القرض.

يشترط تجميد وديعة بكامل قيمة المديونية طوال فترة السداد مع تقديم إقرار بالموافقة من العميل بالخصم من الوديعة وعائدها.