حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31-8-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عن خبرائها قبل قليل، توقعات حالة الطقس غدًا على البلاد، إذ يسود نهارًا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء هيئة الأرصاد إنّ البلاد تشهد ليلًا طقسًا معتدل الحرارة رطبًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

كما تتكون الشبورة المائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وتتلاشى سريعًا في السابعة صباحًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وأشار الخبراء إلى أنّ هناك اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس، إذ تتراوح سرعة الرياح بين 50 إلى 70 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 3 إلى 4 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، يقول الخبراء إنّ حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 35 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 34 25

طنطا 35 25

شبين الكوم 35 26

دمنهور 34 25

بلطيم 32 24

مطروح 30 24

السلوم 32 22

سيوة 37 21

بورسعيد 31 27

دمياط 31 25

الزقازيق 35 26

المنصورة 35 25

الإسماعيلية 36 24

السويس 36 25

العريش 31 25

رفح 31 24

رأس سدر 35 26

نخل 34 17

نويبع 39 29

طابا 36 25

كاترين 36 20

الطور 36 25

شرم الشيخ 39 30

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 26

بني سويف 36 25

المنيا 37 24

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 42 26

الأقصر 43 26

أسوان 43 29

إدفو 43 27

أبو سمبل 42 27

الوادي الجديد 39 27

شلاتين 40 28

أبو رماد 39 28

حلايب 36 27

رأس حدربة 36 26