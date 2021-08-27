منها تورم الذراع.. كيفية التغلب على الأثار الجانبية بعد تلقي لقاح كورونا

مع استمرار جهود الدولة المصرية لتلقيح المواطنين ضد فيروس «كورونا»، يطرح عدد كبير من المواطنين عدة تساؤلات بشأن أعراض تلقى اللقاح، «الأحمرار وانتفاخ الذراع» بعد يوم أو يومين فقط من تلقي الجرعات، حيث تتفاوت حدة المضاعفات من شخص لأخر في الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية من اللقاح، فالبعض يشكو من مضاعفات شديدة وآخرين لا يواجهون مضاعفات.

وفى سطور تقدم «الوطن» أهم أسباب حدوث تلك المضاعفات وكيفية التغلب عليها وفقا لتصريحات عدد من الأطباء المتخصصين بنحو:

سبب احمرار وتورم الذراع بعد اللقاح

نظرًا لكون الذراع هو مكان حقن اللقاح، فإن الخلايا المناعية تندفع إلى تلك المنطقة ما يتسبب فى حدوث التهاب بها، لتصبح المنطقة حمراء ومتورمة، بحسب قول الدكتور محمد أبو الحارث، صيدلي أول بوزارة الصحة، وعضو الرابطة العربية للتركيبات الدوائية.

وتابع أبو الحارث في حديثه لـ«الوطن»: أن الآثار الجانبية المصاحبة لتناول اللقاحات والمتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة والشعور بتكسير في الجسم يمكن التغلب عليها بتناول خافض للحرارة لحين زوال تلك الأعراض.

أما بالنسبة للآلام الموضعية والاحمرار مكان تناول حقنة اللقاح على وجه التحديد، يمكن علاجها باستخدام كريمات ومراهم كمضادات الالتهابات، لافتًا إلى أنه قد يصاب الشخص بسيلان في الأنف بعد اللقاح وهنا ينصح بتناول سوائل دافئة وأدوية البرد العادية، حسب تعبيره.

أنواع الآثار الجانبية للقاحات

هناك نوعين من الآثار الجانبية لأي لقاح، منها آثار بسيطة تتمثل في ارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وألم موضعي مكان الحقنة أو احمرار موضعي، وإجهاد عام أو صداع بسيط، أو حساسية جلدية، إلى جانب أعراض قد تصيب الجهاز الهضمي تتمثل في الإسهال أو القيء، وفق تصريحات الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدواء.

أما عن الآثار الجانبية الشديدة، يوضح عز العرب لـ«الوطن»: «قد تصل إلى صدمة عصبية أو صدمة تحسسية تؤثر على الحياة تتمثل في ضيق تنفس نتيجة ضيق الشعب الهوائية واضطراب الوعي، وهي أعراض يجب الإبلاغ عنها على الفور والتوجه إلى أقرب مستشفى لفحص الحالة»، لافتا إلى أنه لم يتم رصدها على أي حالة حتى الآن مرت بتلك الأعراض.

التغذية الأمثل بعد تلقي اللقاح

وعن التغذية الأمثل بعد تلقي لقاح كورونا، أكدت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية في حديثها لـ«الوطن» أهمية شرب كميات كبيرة من الماء لضبط نسبة ضغط الدم والسكر في الجسم، وتناول المكسرات مثل اللوز بين الوجبات، مع الابتعاد عن الأطعمة المحفوظة والمقليات والأطعمة الدسمة لعدم إجهاد مناعة الجسم والاستفادة الأمثل من اللقاح.

وأوصت عبدالوهاب بممارسة رياضة خفيفة في المنزل لتنشيط عضلات الجسم ورفع كفاءة ومناعة الجسم لتحقيق الاستفادة الأكبر من اللقاح.