حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتمتع مواليد برج السرطان بالشجاعة والقوة، وهم رومانسيون جدّا، وإحساسهم مرهف، ويحبون الموسيقى.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزلك الثاني عشر قد يضع الضغوط على عاتقك.. لا تتذمر إذا تعطلت أمور وهوّن على نفسك واهتم بصحتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي يتطلب منك أن تتصرف بهدوء والوقت ليس مناسبا للظهور.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان ليونيل ميسي لاعب نادي باريس سان جيرمان ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.