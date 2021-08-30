«علوم حلوان» تنظم زيارة لطلابها لشركة «سكر الحوامدية»

نظمت كلية العلوم في جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبوالدهب عميد كلية العلوم، وتحت إشراف الدكتورة رانيا الليثي عبدالحميد، مدرس الكيمياء الحيوية بقسم الكيمياء، ومرشد أكاديمي ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية بكلية العلوم جامعة حلوان، زيارة ميدانية لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية بالحوامدية، لطلبة المستوى الرابع ببرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وشعبة الكيمياء الحيوية وشعبة ميكروبيولوجي - كيمياء حيوية.

استهدفت الزيارة تعريف الطلاب بالشركة وربط الدراسة العلمية بالواقع العملي

واستهدفت الزيارة بحسب بيان عن الجامعة، تعريف الطلاب بالشركة وربط الدراسة العلمية بالواقع العملي، حيث تعد الشركة إحدى قلاع الصناعة الوطنية، ومعلما بارزا بين قلاع مصر الصناعية، إلى جانب ما تتسم به من استحداث كل طاقات النقلة التكنولوجية لزيادة الإنتاج، بل وتخطي كل أسوار المشكلات والمعوقات لتحقيق كل جوانب الاكتفاء الذاتي.

الشركة رحبت بالزيارة

ولقيت الزيارة ترحيبا كبيرا من قبل مجلس إدارة الشركة، الذين تعاونوا مع الكلية للتعريف بالصناعات التي تقدمها الشركة لربط الخريجين بسوق العمل وفتح آفاق جديدة لديهم، لتحقيق الصالح لأبنائنا الطلاب.

واستقبل وفد طلاب جامعة حلوان، المهندس فوزي علام، رئيس قطاعات المصانع للصناعات الكيماوية والعضوية، المهندس عادل زكي، رئيس قطاع المصانع، الذي قدّم للطلاب عرضًا شيقًا ومتكاملا لمراحل الإنتاج بالمصنع.

واصطحب المهندس حسن أبوطالب، مدير الإنتاج، الطلاب في جولة تفصيلية للوحدات المختلفة بالمصنع (وحدة إنتاج الخميرة، وحدة إنتاج الكحول ووحدة إنتاج الأسيتون)، واستمتع الطلاب بالزيارة التي كانت ثرية وغنية بالمعلومات القيمة، وأعربوا عن إحساسهم بالفخر للصناعات المحلية المصرية متمنين مزيد من التقدم لمصرنا الحبيبة.