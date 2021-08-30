تناول طعام بسم فئران وضعته والدته.. إصابة طالب بالتسمم في الدقهلية

أصيب طالب بمحافظة الدقهلية بحالة إعياء شديدة وتسمم وقيئ مستمر نتيجة تناوله طعام موضوع عليه سم فئران، بالخطأ، في مطبخ منزله بقرية السلام التابعة لمركز السنبلاوين، وضعته والدته بقصد اصطياد الفئران، وبسؤال والدته في محضر الشرطة، أكدت أنها وضعت سم فئران على بعض الطعام بالمطبخ بقصد اصطياد الفئران فقام ابنها بتناوله عن طريق الخطأ.

ورود بلاغ بإصابة طالب بالتسمم

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول «محمد رامي عبد الغفار عبد السلام»، 14 سنة، طالب بالصف الثالث الإعدادي، ومقيم في قرية السلام دائرة مركز مصابا بحالة إعياء وقيئ مستمر دعاء تناول مادة سامة.

طالب أكل طعام من المطبخ عليه سم فئران

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين إلى المستشفى وبالفحص وسؤال والدته المدعوة «إيناس محمد عبد السلام عبد الله»، 35 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات القرية، قررت في محضر الشرطة، بأنها قامت بوضع سم فئران على بعض الطعام بالمطبخ بقصد اصطياد الفئران فقام نجلها بتناوله عن طريق الخطأ ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبسؤال والده في محضر الشرطة، أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك جارى موالاة الاستعلام عن حالة المصاب، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8252 إداري مركز السنبلاوين لسنة2021، وجاري العرض على النيابة العامة.