أطباء عن «دلتا بلس»: يتسبب في قصور وظائف الكلى

قال الدكتور السعيد عبد الهادي، عميد كلية الطب جامعة المنصورة السابق، إنَّ الكليتين والجهاز التنفسي من أكثر الأعضاء في الجسم تأثرا بفيروس كورونا «دلتا بلس» وتعد الكلى نقطة تجمع للعديد من الإنزيمات الموجودة في الأعضاء المختلفة بالجسم.

عميد طب المنصورة: «دلتا بلس» يصيب بضعف المناعة

وأضاف «السعيد»، لـ«الوطن»، أن وصول متحوّر دلتا بلس للكلى يؤثر على وظائفها التي تقوم بها في الجسم، وفي حالة ضعف المناعة لدى الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو دلتا بلس يؤدي ذلك إلى ضعف وظائف الكلى، مشيرًا إلى ضرورة أخذ اللقاح لتجنب أي مضاعفات مصاحبة لفيروس كورونا أو متحور دلتا بلس.

رئيس شعبة الأدوية: «دلتا بلس» يؤدي إلى التلف الكلى

ومن جهته، قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إنَّ متحور «دلتا بلس» يهاجم أعضاء الجسم الأقل مناعة ولا يشترط جهاز معين في جسم الإنسان، موضحًا أنَّ ضعف المناعة في الكلى يمكّن متحوّر «دلتا بلس» من التأثير على مهام الكليتين، وفى حالة الأمراض المزمنة للأشخاص أحيانا يصاب بتلف الكلى ويسبب العديد من المشاكل الصحية لدى المصابين.

اللقاحات تزيد من قوة جهاز المناعة

وأوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أنَّه لم يثبت علميًا أن الاشخاص الذين تلقوا اللقاح يمتلكون مناعة أعلى من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح الأمر يتوقف على جهاز المناعة نفسه ومدي فاعليته، موضحا أنَّ اللقاحات تقلل من أعراض متحور كورونا الجديد «دلتا بلس» وأحيانًا تزيد من قوة المناعة لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة.

وأشار «عوف»، إلى أنَّ وزارة الصحة والسكان تعمل على توفير اللقاحات لكافة المواطنين في مختلف المحافظات، مشيرًا أن صناعة لقاح «سينوفاك» في المعامل المصرية سيوفر كميات هائلة من اللقاح ويزيد من وتيرة تطعيم المواطنين لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، مناشدًا المواطنين بضرورة التسجيل لأخذ اللقاح مع ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية.