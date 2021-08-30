الصحة توضح طرق التعامل مع الطفل المصاب بمتحور «دلتا بلس»

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن وجود حالات مصابة بمتحور «دلتا بلس» بمصر في منتصف شهر يوليو الماضي، حيث قالت الوزارة فى تقرير رسمي لها إن متحور «دلتا بلس» ليس الأشرس بين متحورات فيروس كورونا، ولكنه الأسرع فى الانتشار، ودعت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع فى حجز لقاح كورونا للمساهمة فى الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وتطعيم أكبر عدد من المواطنين لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

أعراض متحور دلتا بلس لدى الأطفال

وقال مصدر مسؤول بوزراة الصحة والسكان، إن متحور «دلتا بلس»، يستهدف الأطفال أيضا، وتتضمن أعراض ظهوره عند الأطفال سيلان الأنف وأعراض معوية وطفح جلدي، وأحيانا احمرار في العين وآلام فى الصدر.

وتابع المصدر فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، فى حال إصابة الطفل يجب عزله جيدا فى غرفة خاصة به والاهتمام بشرب السوائل وتقوية الجهاز المناعى لديهم ومحاولة تهدئتهم بخصوص الفيروس لعدم الشعور بالملل والإرهاق فى توقيت الإصابة، مضيفا أن متحور «دلتا بلس»، ليس خطيرا ولكن يجب الحذر والاهتمام بالتدابير الصحية للوقاية من الفيروس خلال الفترة المقبلة، حيث إنه من المتوقع زيادة أعداد مصابي الفيروس.

رسالة من الصحة لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

وفي سياق متصل، ناشدت وزارة الصحة والسكان، كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل بضرورة عدم الخروج من المنازل لأنهم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس كورونا، وطالبت من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس لمواجهة الفيروس.

وأكدت الوزارة أن لقاحات كورونا فعالة وآمنة، ولا داعى للخوف أو التوتر، واللقاحات لا تمنع الإصابة بالفيروس، ولكنها تخفف من شدة الأعراض وتجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة، وترفع الوزارة اقصي درجات الاستعداد القصوى لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة.