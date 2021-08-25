شوقي: لا تأجيل للعام الجديد بسبب «دلتا بلس».. والدراسة «حضوريا»

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدم تأجيل العام الدراسي الجديد، المنتظر أن يبدأ في 9 أكتوبر المقبل، بسبب متحور دلتا بلس والموجة الرابعة من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الوزارة تنسق مع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، قبل اتخاذ أى قرارات تخص العام الدراسي الجديد.

تعقيم جميع المدارس

ولفت الوزير، منوها إلى أن جميع المدارس على مستوى الجمهورية، ستكون معقمة تماما من الداخل والخارج، علاوة على ضرورة التشديد على الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الثانوي، بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المدارس وطوال العام الدراسي.

عدم دخول المعلمين غير الحاصلين على لقاح كورونا المدارس

وقال «شوقي»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن هناك تنسيقًا بين وزارتي التعليم والصحة لتطعيم المعلمين والإداريين بلقاح كورونا، مؤكدًا أنه لن يتم السماح لأى معلم دخول المدرسة إلا إذا كان حاصلا على لقاح كورونا.

حضور جميع الطلاب في العام الدراسي الجديد

وأشار إلى أن الوزارة ستقوم بوضع سيناريوهات عديدة، للحفاظ على سير الدراسة في العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الوزارة سوف تستقبل نحو ما يقرب من 19 مليون طالبا وطالبة في العام الدراسي الجديد، الذي سيكون حضوريا لجميع الطلاب.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تطبيق إجراءات صارمة داخل جميع المدارس على مستوى الجمهورية، للحفاظ على سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب، مؤكدا أنه سيتم تجهيز غرفتي عزل كورونا بكل مدرسة كأجراء احترازية؛ تحسبا للاشتباه في أي إصابات أثناء سير الدراسة.