مركز لقاحات كورونا بكفر شكر: توافد المواطنين مع بداية الموجة الرابعة

قال الدكتور سيد حافظ، مدير مركز لقاحات فيروس كورونا بكفر شكر بمحافظة القليوبية، إنه يوجد إقبال من المواطنين وتوافد أعداد كبيرة من المواطنين مع بداية الموجة الرابعة لانتشار المتحور الجديد، وخوف المواطنين على صحتهم، أدى بهم للتوافد لتلقي اللقاح وسرعة التقديم لتلقي اللقاح، موضحا أن المركز كان يستقبل يوميا 300 حالة باليوم الواحد، لكن الآن، يجري استقبال 1000 حالة يوميا.

جميع اللقاحات متوفرة بأنواعها

وشدد مدير مركز لقاحات فيروس كورونا بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أنه من الهام جدا للمواطنين المتلقين للقاح أو غير المتلقين، أن يتبعوا الاجراءات الاحترازية من غسيل الأيدي باستمرار، وعدم التخلي عن ارتداء الكمامات خصوصا مع قرب الموجة الرابعة من الإصابات بالفيروس، واستخدام الكحول وتطهير الأيدي بالكحول والتباعد الاجتماعي وترك مسافات بين الأشخاص لا تقل عن متر أو متر ونصف، موضحا أن أنواع اللقاح المتوفرة هي استرازنيكا وسبوتنك وسينوفارم الصيني والسينوفاك النسخة المصرية من اللقاح الصيني، وجاري العمل به جرعات أولى بالمركز.

الطبيب يحدد أعراض الأمراض والأدوية التي يتناولها متلقي اللقاح

وأضاف مدير مركز لقاحات فيروس كورونا بكفر شكر بمحافظة القليوبية خلال حديثه مع شيرين مجدي، مراسلة قناة إكسترا نيوز أن المواطن يأتي لمركز اللقاح ويدخل غرفة التسجيل أولا، ثم يتم نقله للمرحلة الثانية وهي الموافقة المستنيرة مع طبيب، والطبيب يحدد أعراض الأمراض والأدوية التي يتناولها وبناءا عليه يتم تحديد اللقاح المناسب لحالته، موضحا أن متلقي اللقاح يصاب بالتعرق وارتفاع درجة حرارة الجسم، وأعراض موضعية مثل الحكة والورم خلال الحقن ويزول خلال 24 كل تلك الأعراض أو 48 ساعة على حد أقصى.

غرفة متابعة مابعد تلقي اللقاح

وتابع مدير مركز لقاحات فيروس كورونا بكفر شكر بمحافظة القليوبية أنه بعد تلقي المواطن للقاح توجد غرفة تسمى متابعة مابعد تلقي اللقاح، ويكون بها طبيب وممرضة لمتابعة الحالات المتلقية للقاح، مشددا على أنه في حالة الإصابة أو الإشتباه بالإصابة بفيروس كورونا يتم تأجيل تلقي اللقاح، ويتلقي اللقاح بعد التعافي تماما واختفاء الأعراض.