محافظ الشرقية يشدد على تطعيم العاملين في الجهاز الإداري بلقاح كورونا

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إهتمام الدولة بالمواطنين في مختلف مواقع العمل، وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والطبية لهم، لافتا إلى توفير لقاح كورونا للجميع، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين، مشيداً بالجهد المبذول من جيش مصر الأبيض وجميع العاملين بمنظومة الصحة وشجاعتهم في مواجهة الفيروس، والاستمرار في تقديم الدعم لمنظومة الصحة والعاملين بها للحفاظ على صحة المواطن الشرقاوي.

اجتماع المجلس التنفيذي بالشرقية

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، اليوم، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء محمد أبو شقه رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ، والمستشار العسكري للمحافظة والعميد أسامة غريب مدير إدارة المرور ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان .

تطعيم العاملين بلقاح كورونا

وطالب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، بسرعة الانتهاء من تسجيل العاملين بالمراكز والمدن والمديريات الخدمية على منظومة وزارة الصحة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد لتقوم مديرية الشؤون الصحية بتوجيه فرق التطعيم إلى مواقع العمل المختلفة بالجهاز الإداري لتلقي العاملين للّقاح حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية أعضاء المجلس التنفيذي بإعداد مكان جيد بكل منشأة خدمية لحصول العاملين على اللقاح ضد الفيروس بعد تسجيل بياناتهم على المنظومة، مناشداً المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ومنع التجمعات وارتداء الكمامة تجنباً لنشر العدوى بالفيروس والإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان "www.egcovac.mohp.gov.eg" للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد للتغلب عليه والحد من انتشاره.