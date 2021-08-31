لو بتحب اللغات.. تعرف على أقسام كلية الألسن بجامعة عين شمس

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة الذين التحقوا بكلية الألسن للعام الدراسي المقبل، بعد إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2021، عن الأقسام المتاحة في الكلية بجامعة عين شمس.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحد الأدنى لكلية الألسن - جامعة عين شمس، ع82.9%، وشهد تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العام انخفاضا كبيرا لهذا العام، مقارنة بالسنوات الماضية.

وترصد «الوطن» في السطور التالية بعض التفاصيل عن كلية الألسن - جامعة عين شمس:-

تعد كلية الألسن واحدة من الكليات التى يرغب طلاب الثانوية العامة في الالتحاق بأقسامها المختلفة، نظرا لمتطلبات سوق العمل في الوقت الحالي، أو الرغبة في السفر.

أقسام كلية الألسن:

- قسم اللغة العربية.

- قسم اللغة الإنجليزية.

- قسم اللغة الفرنسية

- قسم اللغة الإيطالية

- قسم اللغة الإسبانية

- قسم اللغة الألمانية

- قسم اللغات السلافية «شعبة اللغة الروسية، شعبة اللغة التشيكية».

- قسم اللغة الصينية.

- قسم اللغات الأفريقية «شعبة اللغة السواحيلية».

- قسم اللغات السامية «العبرية».

- قسم اللغات الشرقية الإسلامية «فارسي، تركي».

- قسم اللغة اليابانية.

- قسم اللغة الكورية.

- قسم اللغة البرتغالية.

شروط الالتحاق بكلية الألسن جامعة عين شمس 2021:

شروط الالتحاق بأقسام كلية الألسن:

- تختلف شروط الالتحاق بأقسام الكلية من جامعة لأخرى، ومن قسم لآخر داخل الجامعة ذاتها.

- لكن بشكل عام تتطلب بعض الأقسام الحصول على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية بالثانوية العامة.

- أقسام أخرى تشترط الحصول على أعلى الدرجات في اللغة الأجنبية الثانية.

- تختلف الدرجة المطلوبة في اللغة الإنجليزية أو اللغة الأجنبية الثانية من عام لآخر.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- بعد إعلان نتيجة الترشيح في كل مرحلة من مراحل التنسيق، يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من موقع التنسيق الإلكتروني، والتوجه إلى الكلية التي رشح إليها، لتقديم أوراقه وإتمام إجراءات قيده، على أن يصطحب الطالب الأوراق التالية المطلوبة، وهي:

- الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح.

- 6 صور شخصية.

- شهادة الميلاد الأصلية أو مستخرج رسمي منها.

- نموذج «2» جند للطلاب الذكور فقط «من مكتب التجنيد التابع له الطالب».

- شهادة التفوق الرياضي «للطلاب الحاصلين على حوافز رياضية فقط».