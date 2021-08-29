ضبط 177 قطعة سلاح و271 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي

شنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 177 قطعة سلاح ناري و271 قضية مخدرات وتنفيذ 83223 حكما قضائيا.

الأسلحة النارية والبيضاء

وفي مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 177 قطعة سلاح ناري، بحوزة 154 متهما، «14 بندقية آلية، 27 بندقية خرطوش، 11 طبنجة، 125 فرد محلي، 20 خزينة متنوعة، 374 طلقة مختلفة الأعيرة، 211 قطعة سلاح أبيض».

قضايا تنفيذ الأحكام

وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 83223 حكما قضائيا، «358 حكم جناية، 24997 حكم حبس جزئي، 4687 حكم حبس مستأنف، 41739 حكم غرامة، 11442 مخالفة».

التشكيلات العصابية والمخدرات

وفي مجال ضبط التشيكلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات ضمت 12 متهما ارتكبوا 37 حادثة متنوعة، وفي مجال ضبط قضايا المخدرات تم ضبط 271 قضية مخدرات، بإجمالي 296 متهما، «كمية من مخدر البانجو وزنت 29٫312 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 19٫758 كيلو جرام، وكمية من مخدر إستروكس وزنت 6٫446 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3,804 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 1٫630 كيلو جرام، كمية من مخدر البودر وزنت 727 جرام، كمية من مخدر شابو وزنت 724 جرام، كمية من مخدر الفودو وزنت 473 جرام، كمية من مخدر الأفيون وزنت 105 جرام، كمية من مخدر الآيس وزنت 10 جرام، و 5282 قرص مخدر.

مخالفات مرورية متنوعة

كما تم ضبط 31 متهما هاربا، و28 متهما بأعمال بلطجة، و338 دراجة نارية مخالفة، وإعادة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، و26043 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص 44 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 6 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.