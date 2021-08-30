توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب والعظمى تصل 45

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة في الفترة من الثلاثاء 31 أغسطس حتى الخميس 2 سبتمبر، حيث أوضحت الهيئة في بيان لها أنه متوقع أن يسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

ومتوقع أن تظهر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 31 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 الصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45 والصغرى 28.