الإسكان: نفذنا 2297 مشروعا لمياه الشرب في 7 سنوات بـ61 مليار جنيه

قال المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان للمرافق، إن قطاع المرافق يشمل جانبين، هما مياه الشرب والصرف الصحي، إذ نستهدف توصيلهما إلى جميع مدن جمهورية مصر العربية والقرى والنجوع، مضيفًا: «لدينا 27 محافظة، يتبعهم 32 مدينة و 4800 قرية، وأكثر من 30 ألف عزبة ونجع، قطاع المرافق مسؤول عن توصيل الخدمات لكافة المواطنين داخل القرى والمدن والنجوع، ومنذ عام 2014 وحتى عام 2021، نفذت الدولة 2297 مشروعًا لمياه الشرب، وذلك لرفع التغطية، بتكلفة 61 مليار جنيه».

جزء خارج الحيز العمراني لم تصله المياه

وأضاف «الرفاعي»، خلال حواره في برنامج «القاهرة وناسها»، الذي يُقدمه الإعلامي مدحت الوكيل، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه فيما يخص قطاع مياه الشرب، فقد تم توصيل المياه بنسبة تغطية 98.7% وذلك مقارنة بـ97% عام 2014، كما أن هناك جزء خارج الحيز العمراني لم يستطيعوا توصيل المياه له، إلا بعد تقنين أوضاعهم، واعدًا أنهم بعد تقنين أوضاعهم سيتم توصيل المياه لهم.

إنتاج مياه 12.2 مليار متر مكعب في السنة لتغذية كافة المناطق

وأشار معاون وزير الإسكان للمرافق، إلى أن هناك جزء آخر لم يتم توصيل المياه له وهو داخل الحيز العمراني، ولكنها مشاريع لم يتم الاانتهاء منها، موضحًا أنه بعد الانتهاء منها وخروج المقاول من هذه المشاريع سيتم التنسيق مع وزارة التخطيط لتدعيم شبكات المياه في هذه المناطق لكي يتم خدمة كافة المواطنين داخل الحيز العمراني، «نحن ننتج مياه 12.2 مليار متر مكعب في السنة لكي نغذي جمهورية مصر العربية كلها».

وأردف أن هناك بعض الأماكن لا تصلها المياه لمدة 24 ساعة في اليوم، ولكن من الممكن أن تصلها بـ 12 و14 ساعة فقط، لذلك ينفذون مشروعات لتدعيم الخدمة داخل هذه المناطق، لكي يصلوا بالخدمة فيها إلى 24 ساعة في اليوم مثل باقي محافظات الجمهورية، كما أنه يتم تنفيذ محطات مياه لتواكب وتجابه النمو السكاني السنوي.