الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي.. في أقل من دقيقة

في إطار حرص الدولة المصرية، متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي لدعم ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تسهل على هذه الفئة الحصول على بعض الخدمات التي تناسب حالتها الصحية، لذلك يبحث الكثيرين، عن طرق وخطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع جريدة «الوطن» للقراء على مدار اليوم، في مجال الخدمات الحكومية، نوضح خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر وزارة التضامن الاجتماعي، باستخدام بطاقة الرقم القومي، وذلك في السطور التالية:

خطوات الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر موقع الوزارة، بخطوات بسيطة لا تستغرق أكثر من دقيقة على الأكثر.

وحتى تتمكن من الاستعلام عن موقف بطاقة الخدمات المتكاملة، يجب عليك الدخول على موقع وزارة التضامن، ثم خدمات ذوي القدرات الخاصة، أو الدخول على الرابط مباشرة من هنـــا.

يدخل الشخص رقم بطاقة الرقم القومي في الخانة المخصصة.

الضغط على كلمة «استعلام»

وستظهر بعدها موقف البطاقة، وهي كالآتي:

موافقة الوزارة على إصدار البطاقة.

الطلب لا يزال قيد الدراسة.

رفض الطلب لعدم استيفاء الشروط وانطباقها.

خطوات استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وحتى يتمكن الشخص ذوى الاحتياجات الخاصة من إصدار بطاقة خدمات متكاملة، يمكنه التقديم أونلاين، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

الدخول على رابط التسجيل بشكل مباشر من هنـــا.

سيتطلب الأمر استيفاء بياناتك الشخصية، ويجب الإجابة على مجموعة الأسئلة الأساسية.

رفع المستندات الخاصة بنوع الإعاقة وبياناتها، والتعهد بأن جميع الأوراق سليمة.

ثم الضغط على تسجيل، سوف يظهر رقم الطلب الخاص بك، يجب الاحتفاظ به للاستعلام عن موقف البطاقة فيما بعد.

الخطوات التالية، تكون من خلال الاستعلام ودراسة الحالة.

يمكنك بعد ذلك الاستعلام عن موقف الطلب الخاص بك، في حالة القبول، تتوجه لمكتب التأهيل المخصص لك في الموعد الذي سيتم إخبارك، وتقوم بتسليم كافة المستندات والأوراق الخاصة بالإعاقة، وذلك لتسجيل بيانات التقييم الوظائفي الخاص بك.

بعد استيفاء البيانات سيتم تحديد درجة ونوع الإعاقة وإن كنت تستحق الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة.