حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 31-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بإخلاصه الشديد للعائلة ولمن يحب، كما أنه قادر على تحمل المسؤولية، ولديه القدرة على حل المشاكل والصعاب، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم كل الطاقة والحيوية وتحسن تنظيم جهودك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

رغم الضغوط والخلافات.. تستطيع اليوم أن توازن بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة ياسمين عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلادها 16 يناير.