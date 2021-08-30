حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الجدي يعشق السفر ويقدس الحرية والانطلاق، فهو شخص اجتماعي بطبعه، ومع ذلك يكره التطفل وتدخل الآخرين في حياته، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

رغم الضغوط.. القمر في منزل العمل يساعدك على استثمار جهودك وتوظيفها في اتجاه سليم.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

حاول أن تتفهم وجهات النظر المختلفة وابحث عن حلول جذرية للصراعات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.