مصر تعلن تضامنها مع الحكومة اليمنية في حادث قاعدة العند

أعربت مصر، أمس الاثنين، عن بالغ إدانتها واستنكارها للهجوم الذي استهدف قاعدة «العند» العسكرية بمحافظة لحج اليمنية، ما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء اليمنيين.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن تضامنها ودعمها للحكومة اليمنية في هذا المُصاب الجلل.

وأعادت الخارجية، تأكيد ضرورة تغليب مصلحة اليمن وشعبه عبر التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة، بما يضمن وحدة البلاد وسلامة أراضيها ويحقق تطلعات شعبه الشقيق في الأمن والاستقرار والتنمية.

وتعرضت قاعدة «العند» العسكرية في محافظة لحج الواقعة شمال غربي العاصمة اليمنية المؤقتة «عدن»، أمس الاول الأحد، لهجوم صاروخي نفذ بطائرات مسيرة انطلقت من مدينة «تعز» الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من القوات الحكومية المعترف بها دوليا.

من جانبه، دان «البرلمان العربي»، الهجمات المتواصلة للحوثيين على السعودية وآخرها إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران الواقعة جنوب البلاد، مؤكدا أن استمرار هذه الهجمات يعكس تحدي الحوثيين للمجتمع الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«البرلمان العربي»: ندعم السعودية في كل إجراءاتها لحفظ أمن وسلامة المملكة

وطالب «البرلمان العربي»، المجتمع الدولي باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف أمن السعودية، مشددا على تضامنه الكامل مع الرياض ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها.

وشدد «البرلمان العربي»، على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مشيدا في الوقت ذاته بيقظة وكفاءة الدفاعات الجوية السعودية التي أحبطت جميع المحاولات العبثية للحوثيين الإرهابيين.