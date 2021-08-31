ارتفاع «‏‏ستاندرد أند بورز 500» ليحقق 4528.79‎‏ نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، الاثنين، أداء متبايناً عند إغلاق جلسات التداول في بورصة ‏‏‏نيويورك، فيما ارتفع مؤشر «‏‏ستاندرد أند بورز 500»، عند ‏‎19.42‎‏ نقطة، «أي ‏‎0.43‎‏%»، ليحقق ‏‎4528.79‎‏ نقطة، كما صعد مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎136.39‎‏ نقطة «أي ‏‎%0.90»‎‏»، ليسجل ‏‎15265.89‎‏ نقطة.

انخفاض مؤشر «داو جونز الصناعي» ‏‎55.96‎‏ نقطة بـ‏‎0.16‎‏%

وانخفض مؤشر «داو جونز الصناعي»، ‏‎55.96‎‏ نقطة بما يعادل ‏‎0.16‎‏% ليحقق ‏‎35399.84‎‏ ‏نقطة.

‏ارتفاع «خام برنت» عند 73.41 دولارًا للبرميل عند الإغلاق

وأغلق «خام برنت»، عند 73.41 دولارا للبرميل مرتفعاً 71 سنتاً أو 0.98%، كما صعدت العقود الآجلة للخام الوسيط الأمريكي 47 سنتاً أو 0.68% إلى 69.21 دولارًا للبرميل، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

بدورها، تراجعت أسهم منصة «زووم»، بنسبة 10% مع تباطؤ النمو، وقالت شبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية، إن الشركة أعلنت عن خطة للاستحواذ على صانع برمجيات مركز الاتصال السحابي «فايف9»، مقابل 14.7 مليار دولار في هذا الربع، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «الشرق الاوسط».

وتراجعت أسهم «زووم» بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات مكالمات الفيديو عن أرباحها المالية للربع الثاني والتي فاقت توقعات المحللين، لكنها أظهرت تباطؤًا في النمو مقارنة بالربع السابق.

وارتفعت إيرادات «زووم» بنسبة 54% على أساس سنوي في الربع الذي انتهى في 31 يوليو الماضي.

من جانبها، تستكشف شركة «باي بال» عملاق المدفوعات، طرقا للسماح للمستخدمين بتداول الأسهم الفردية، حيث أشارت «سي إن بي سي»، إلى أن خطوة «باي بال»، جاءت وسط نهضة تجارة التجزئة، حيث دخل أكثر من 10 ملايين مستثمر فردي جديد إلى السوق في النصف الأول من 2021.