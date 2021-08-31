مصرع عامل وإصابة آخرين في انقلاب سيارة بـ«صحراوي سوهاج»

لقي عامل مصرعه كما أصيب عامل وسائق في انقلاب سيارة أجرة بالطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة بسوهاج، وجرى نقل الجثة والمصابين لمستشفى أسيوط الجامعي، وتم رفع آثار الحادث من على الطريق، وأخطرت النيابة العامة.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغ من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربي، يفيد بانقلاب سيارة ووجود متوفى ومصابين بالطريق، دائرة مركز جهينة، إذ انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

تبين من المعاينة والفحص وسؤال المصابين، أنه أثناء سير سيارة أجرة قيادة «السيد.ع.ا»، 28 سنة، سائق ويقيم بدائرة أسيوط، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن، ما أدى لانقلابها على جانب الطريق.

نتج عن الحادث وفاة «أحمد.خ.ى»، 26 سنة، عامل ويقيم بأسيوط، وإصابة كل من قائد السيارة بكدمات متفرقة بالجسم، «أحمد.ج.ع»، 38 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية بكسر باليد اليمني، من مستقلي السيارة، تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

بسؤال شقيق المتوفى «أشرف.خ.ي»، 38 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، يقيم بالناحية ذاتها قرر بمضمون ما تقدم، ونفى الشبهة الجنائية، وحرر محضرا بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة، لعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.