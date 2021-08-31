«الصحة»: وصول 5.2 مليون جرعة من «فايزر ومودرنا» خلال سبتمبر و«جونسون» بعد ساعات

كشف خالد مجاهد المتحدث باسم وزراة الصحة، عن وصول 5.2 مليون جرعة من لقاحي «فايزر ومودرنا» بداية سبتمبر المقبل، قائلا: «ستصل مصر خلال 48 ساعة ثاني جرعات لقاح جونسون، حيث يتم إحضار اللقاحات على جرعات مختلفة»، لافتا إلى أنه يجرى تجريب المصنع حاليًا، و تركيب جميع الأجهزة، كما يجرى تشغيل الأجهزة بشكل تجريبي ليكون المصنع جاهزًا للعمل في نوفمبر المقبل.

و قال «مجاهد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الأثنين، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، إن مجمع مصانع فاكسيرا في 6 أكتوبر سيكون مركز إقليمي لتصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 للدول الإفريقية ويقع على مساحة 6000 متر مربع، ويضم لقاحات مختلفة مثل الإنفلوانزا الموسمية واللقاحات المضادة لكورونا، ويجرى افتتاحه في شهر نوفمبر الجاري، موضحًا أن طاقته الإنتاجية تصل إلى 24 ألف عبوة في الساعة الواحدة، بإجمالي مليار جرعة سنويا وهذا حجم إنتاج ضخم للغاية، لافتا إلى أنه يجرى التفاوض مع عديد من الشركات العالمية لإنتاج اللقاحات المتنوعة لعدم الاقتصار على إنتاج اللقاح الصين فقط، و لتنويع المصادر وتوفير أنواع مختلفة من اللقاحات، مشددًا على أن المصنع قادر على إنتاج أنواع مختلفة من اللقاحات.

نسعى لتصدير اللقاحات إلى إفريقيا

وأضاف «مجاهد»، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء تفقد المصنع اليوم ليتأكد من مطابقة المصنع لجميع المعايير وتوجد غرف حفظ اللقاح بمراحل المختلفة بعسة تخزين 150 مليون جرعة في مكان مبرد، متابعا: «بعد زيارة رئيس الوزراء لمصنع فاكسيرا في العجوزة، تفاوضت معانا شركات للتصنيع ومنتظر بعد زيارة مدبولي لفرع المصنع في أكتوبر يكون في كثير من الشركات تتفاوض معانا عشان نطعم النسبة اللي توصلنا للمناعة المجتمعية نصدر الباقي لإفريقيا».