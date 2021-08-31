«المصل واللقاح» تكشف أعراض دلتا بلس لدى الأطفال.. بينها «سعال وإسهال»

كشف الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة في هيئة المصل واللقاح، عن أعراض الإصابة بفيروس دلتا بلس عند الأطفال، والتي تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة، والسعال، وطفح جلدي لدى بعض الأطفال، وآلام في البطن، وسيلان في الأنف، وشعور بالتعب والإرهاق، وقيئ، وضغط في الدم، وإسهال، مطالبا أولياء الأمور، بزيارة الطبيب فورا حال ظهور أي من هذه الأعراض على الأطفال، والاهتمام بهم جيدا وتقليل خوفهم من الإصابة.

أعراض دلتا بلس لدى الأطفال

وأضاف استشاري المناعة والحساسية لـ«الوطن»، أنّه يجب الاهتمام بتوفير غرفة عزل خاصة بالطفل، وحمام خاص به، والاهتمام برفع كفاءة جهازه المناعي، وتناول السوائل والمياه من 8 لـ10 أكواب، لافتة الى أهمية التهوية الجيدة وارتداء الكمامات، حال التعامل معه بشكل مباشر.

وأوضح الحداد، أنّ أعراض متحور دلتا بلس ليست مختلفة عن أعراض كورونا، حيث تشبه نزلات البرد والإنفلونزا الموسمية ولا خوف منها، كما أنّها سريعة الانتشار.

ولفت استشاري المناعة والحساسية، إلى أنّ معظم إصابات فيروس كورونا في الموجة الرابعة بمصر ستكون معظمها بسيطة ومتوسطة، مشيرا الى أنّ معدل الوفيات فى الموجة الرابعة لفيروس كورونا سيكون أقل من الموجات السابقة، بسبب عامل اللقاحات ومدى تعاون المواطنين بشأن أخذ التطعيم.

هل توجد آثار جانبية للقاح كورونا في مصر؟

وطمأنت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بشأن الأعراض الجانبية للقاحات كورونا، موضحة أنّها بسيطة ولا تستدعي الخوف، وتتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة وصداع أو تنميل في الكتف، وكل هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها في غضون يومين فقط ولا حاجة للطبيب.

وناشدت الوزرارة، المواطنين، بسرعة حجز لقاح كورونا من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا التابع لوزارة الصحة والسكان، للحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس.