طوارئ في «العريش العام» بعد وفاة مسن بفيروس كورونا

أعلن مستشفى العريش العام حالة الطوارئ القصوى إثر وفاة مسن بفيروس كورونا وارتفاع عدد الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس من المترددين على المستشفى.

ومنعت إدارة المستشفى مرافقة المرضى والزيارات فى الأوقات غير المخصصة، فضلا عن التشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، تزامنا مع استقبال حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، خضعت للفحص من قبل الأطباء وجرى حجزها فى المستشفى وسحب عينات وإرسالها إلى المعامل، لبيان إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وفاة مسن بقسم العزل بمستشفى العريش العام

وأكدت إدارة المستشفى، في بيان لها، اليوم، أن مسن يبلغ من العمر 88 عاما، توفي أثناء خضوعه للعلاج بقسم العزل، ليصل عدد المتوفين بمستشفى العريش العام منذ بداية فيروس كورونا إلى 220 حالة معظمها من عائلات العريش.

وقال طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أثناء نقل المتوفي من قسم العزل للمشرحة، وعملية نقله وتغسيله وتسليمه لذويه بعد تسليمهم الملابس الوقائية.

شوكة يحذر المواطنين من عدم اتخاذ الإجراءات الوقائية

فيما حذر «شوكة»، المواطنين من تجاهل الإجراءات الاحترازية لافتا إلى أن الموجة الرابعة من موجة كورونا تضرب بقوة، وهناك تقلبات مناخية قد تتسبب فى الإصابة بالإنفلونزا.