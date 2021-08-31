 بسبب ميراث والدتهم.. عرض المتهمين بقتل خالهم في حلوان على الطب الشرعي

قررت النيابة العامة عرض 3 أشقاء متهمين بقتل خالهم بسبب الخلاف على ميراث في دائرة قسم شرطة حلوان على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن تعاطيهم المخدرات من عدمه، كما قررت النيابة العامة عرض آلة حاده على الطب الشرعي لبيان هل هي الأداة المستخدمة في واقعة القتل من عدمه.

بداية الواقعة

تعود بداية الواقعة إلى تلقى مأمور قسم شرطة حلوان إخطارا من مستشفى حلوان العام يفيد بوصول المدعو «عيد. س» في العقد السادس من العمر ووفاته متأثرا بإصابته في الرأس، وبانتقال رجال الأمن للمستشفى تبين العثور على جثة المجني عليه وبالفحص تبين إصابته في رأسه وكسور في باقي أجزاء جسده نتيجة التعدي عليه بآلة حادة، وكشفت التحريات بأن خلافا حدث بين المجني عليه و3 من أبناء شقيقته بسبب الخلاف على ميراث والدتهم، وتطور الخلاف إلى مشادة كلامية انتهت بقيام المتهمين بالتعدي على المجني عليه بآلة حادة، وسقوطه على الأرض وسط بركة من الدماء، ونقل إلى مستشفى حلوان العام ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

ضبط المتهمين وأداة الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أقروا بصحتها وأضافوا بأنه أثناء مطالبتهم بميراث والدتهم من المجني عليه، تعدى عليهم بالضرب بمساعدة أولاده، وأوضحوا أنهم دافعوا عن أنفسهم بواسطة ماسورة حديدية حتى سقط خالهم على الأرض ونقل إلى المستشفى وتوفى، وأرشدوا عن الأداة المستخدمة في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.