على متنها 260 سائحا.. 13 رحلة بالون في سماء البر الغربي بالأقصر

حلقت 13 رحلة بالون طائر، في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، صباح اليوم، الثلاثاء، لمشاهدة المناظر الطبيعية والمعالم الأثرية من الأعلى وسط اتباع إجراءات السلامة والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا منعًا لانتشاره.

13 رحلة بالون طائر في سماء البر الغربي...اليوم

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، أن الرحلات ضمت 260 سائحا وسائحة من مختلف الجنسيات من دول العالم، حرصوا على المشاركة في رحلات البالون الطائر لمشاهدة المناطق الأثرية والمعابد المختلفة التي توضح عبق التاريخ المصري القديم، عبر ارتفاع يزيد على الـ 550 متر أعلى سطح الأرض.

يأتي هذا تزامنا مع حرص الشركات على الالتزام بكافة القواعد والإجراءات التي أعلنتها وزارة الداخلية، وكذلك سلطات الطيران المدني في الإقلاع والهبوط بالمطار المُحدد لهذه الرحلات، وسط اهتمام وزارة السياحة بتلك الرحلات التي تُسهم في زيادة الحركة السياحية وتنشيطها مرة أخرى عقب توقفها منذ فترة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

كورونا تتسبب في الركود السياحي بالأقصر

وشهدت محافظة الأقصر انخفاضا في عدد رحلات البالون الطائر، خلال الآونة الأخيرة نتيجة الركود السياحي الذي أصاب المحافظة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك إرتفاع درجات الحرارة الذي تشهده محافظة الأقصر في الموسم الصيفي وفي هذا العام تحديدًا مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي تسبب في تراجع تدفق الوفود السياحية على المحافظة، الأمر الذي أثر على الأوضاع الداخلية في المحافظة.