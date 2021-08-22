«فودة»: شرم الشيخ تستقبل 36 ألف سائح روسي في بداية سبتمبر

يستقبل مطار شرم الشيخ الدولي 9 رحلات سياحية روسية أسبوعيًا، وبلغ عدد السياح الروس الذين زاروا منتجعات شرم الشيخ السياحية منذ بدء عودة السياحة الروسية إلى المقاصد السياحية المصرية بعد توقف دام لنحو 6 سنوات، 12 ألف سائح.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن مدينة شرم الشيخ، ومنتجعات جنوب سيناء السياحة، تشهد تدفق آلاف السائحين من مختلف جنسيات العالم، خاصة السياحة الروسية بعد رفع الحظر وعودة حركة الطيران الروسي لمطار شرم الشيخ الدولي، مضيفًا «ننتظر عودة السياحة الألمانية بقوة خلال الفترة المقبلة».

وأوضح المحافظ، أن لجنة عليا من وزارتي الطيران والسياحة وغيرهما من الجهات الأمنية الألمانية، تفقدت مطار شرم الشيخ الدولي لمتابعة الإجراءات الأمنية والاحترازية التي يجري تطبيقها داخل المطار، تمهيدًا لعودة الطيران السياحي الألماني بعد أن تقرر السلطات الألمانية رفع الحظر عن جميع الدول وليس مصر فقط.

وأكد المحافظ أن مدينة شرم الشيخ استقبلت نحو 12 ألف سائح روسي منذ بدء انطلاق الرحلات السياحية إلى شرم الشيخ، ومن المقرر أن يصل عدد السائحين الروس الذين يترددون على منتجعات جنوب سيناء السياحية إلى ثلاثة أضعاف هذا العدد، بعد قرار زيادة عدد رحلات الطيران الروسي إلى مطار شرم الشيخ لنحو 15 رحلة أسبوعية في بداية شهر سبتمبر المقبل.

مطار شرم الشيخ الدولي يستقبل 9 رحلات سياحية روسية في الأسبوع

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل على مدار أسبوع فقط 9 رحلات سياحية جوية قادمة من موسكو إلى منتجعات شرم الشيخ السياحية، بينها 6 رحلات تابعة للخطوط الجوية الروسية، و3 رحلات جوية تابعة لمصر للطيران.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن إجمالي عدد السائحين الوافدين على متن هذه الرحلات بلغ 4014 سائحًا، بواقع 517 سائحا على متن الرحلة الجوية الأولى التابعة للخطوط الجوية الروسية، و297 سائحا على متن الرحلة الجوية التابعة لمصر للطيران، و518 سائحا على متن الرحلة الثانية التابعة للخطوط الروسية، والرحلة الثانية التابعة لمصر للطيران كان على متنها 298 سائحًا، و520 سائحًا على متن الرحلة الجوية الثالثة التابعة للخطوط الروسية، و527 سائحا على متن الرحلة الرابعة التابعة للخطوط الروسية، و295 سائحا على متن الرحلة الثالثة التابعة لمصر للطيران، و520 سائحًا على متن الرحلة الخامسة التابعة للخطوط الروسية، و522 سائحا على متن الرحلة السادسة التابعة للخطوط الروسية.