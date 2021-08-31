القبض علي تشكيل عصابي لترويج المخدرات في الدقهلية

ضبطت مباحث منية النصر بمحافظة الدقهلية «عصابة سمعة» المتخصصة في ترويج المخدرات، في كمين للشرطة ما بين قريتي «الرياض وكفر علام» أثناء توصيل كمية من المخدرات لتجار التجزئة بالرياض وبرمبال القديمة.

التحريات: تردد «عصابة سمعة» علي منية النصر لبيع المخدرات

تلقى اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بتوافر معلومات أكدتها التحريات السرية لمباحث منية النصرة بتحرك عصابة للاتجار في المواد المخدرة تتردد ما بين المنصورة ومنية النصر لتوزيع المخدرات علي تجار التجزئة.

ونشرت مباحث منية النصر بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس مباحث المركز، الأكمنة الثابتة والمتحركة لضبط المتحري عنهم متلبسين واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

كمين منية النصر يلقي القبض علي العصابة

وتمكن كمين لمباحث منية النصر على طريق «دكرنس – المنزلة» بالقرب من قرية الرياض من ضبط كل من: «خالد إ. أ.»، 28 سنة عاطل، وشهرته «سمعه» ومقيم بناحية مركز طلخا، والسابق اتهامه في 3 قضايا، و «السيد ع. م.»، 58 سنة، صاحب شركة، مقيم بالمنصورة، والسابق اتهامه في 5 قضايا، و «حازم م. ح.»، 21 سنة عامل، من مدينة المنصورة، وذلك حال استقلالهم سيارة ملاكي «كيا سبورتاج»، يستخدمونها في ترويج بضاعتهم المؤثمة قانونا.

وبتفتيش المتهمين تم العثور معهم على 6 طرب لمخدر الحشيش، وطبنجة، ومبلغ مالي 14 ألف جنيه من حصيلة بيع المواد المخدرة، و3 هواتف محمولة، لتسهل التواصل مع عملائهم، وبمواجهة المتهمين بتحريات الضبط اعترفوا، في محضر الشرطة، بصحتها وأكدوا أنهم يحضرون من المنصورة إلى قري منية النصر لبيع المواد المخدرة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8010 جنايات منية النصر لسنة 2021 للعرض علي النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية.