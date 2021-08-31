كل ما تريد معرفته عن كلية الزراعة بجامعة دمياط والأوراق المطلوبة

تعد كلية الزراعة بمحافظة دمياط إحدى الكليات الواعدة التى تضم 18 قسما، حيث أقيمت الكلية وفقا للقرار الجمهورى رقم 276 لسنة 2006 وكان أول عميد لها الدكتور علي فتحى حمايل .

الموقع

تـقع الكلية فى مدينة دمياط على طريق كورنيش النيل بالأعصر بجوار مكتبة مبارك تضم الآن 13 قسم علمى و 4 شعبة تخصصية .

الدراسة الأكاديمية

تم فتح باب الدراسة بالكلية التي لا تهتم بالنواحي التقليدية اكباقي كليات الزراعة الأخرى بل تهتم ببعض النواحى غير التقليدية التى تهدف أساسا إلى خدمة المجتمع والبيئة فى محافظة دمياط وكذلك المحافظات الساحلية، وتتمثل نواحي الدراسة غير التقليدية فى الاتى:

- تكنولوجيا صناعة الحلويات التي تشتهر بها محافظة دمياط

- تكنولوجيا صناعة منتجات الألبان والتى تشتهر بها المحافظة

- الإهتمام بتكنولوجيا الثروة السمكية متمثلة فى (الإستزراع السمكى – انشاء مصائد الأسماك)

- تكنولوجيا تنمية البيئة الصحراوية والساحلية و حماية البيئة.

- تكنولوجيا الزراعات النظيفة.

- الإهتمام بإنشاء المشروعات الصغيرة من خلال الدراسة بالكلية في أقسامها المختلفة ومزارع الكلية والوحدات الخاصة الجارى إنشاؤها بالكلية

أقسام الكلية

- قسم النبات الزراعي

- قسم الحشرات الاقتصادية

- قسم الميكروبيولوجيا الزراعية

- قسم الصناعات الغذائية

- قسم انتاج الحيوان

- قسم انتاج الدواجن

- قسم الخضر والزينة

- قسم الوراثة

- قسم الفاكهة

- قسم الكيمياء الزراعية

- قسم الاقتصاد الزراعي

- قسم الألبان

- قسم الهندسة الزراعية

- قسم الأراضي

- قسم المحاصيل

- قسم الحيوان الزراعي

- قسم المبيدات

- قسم أمراض النبات

مصاريف الدراسة

تتراوح مصاريف الدراسة من 300 لـ 400 جنيه

الأوراق المطلوبة للتقديم للكلية

- بطاقة الترشيح

- أصل شهادة الثانوية

- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة

- صورة بطاقة إثبات شخصية الطالب رقم قومى .

- صورة بطاقة الأب وولي الأمر رقم قومى .

- عدد (8) صورة شخصية 4 6 X للطالب.

- بطاقة التجنيد ( لمواليد 2000 بطاقة 2 جند من قسم الشرطة و لمواليد 1999 بطاقة 6 جند )

- عدد 2 ملف ورق + حافظة مستندات