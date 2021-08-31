جامعة بنها تعلن قواعد تحويلات تقليل الاغتراب: 10% من أعداد الطلاب

أعلن الدكتور رضا عمر مدير مكتب التنسيق الإليكتروني التابع لجامعة بنها، قواعد تحويل «تقليل الاغتراب»، لطلاب الثانوية العامة 2021 سواء الكليات المناظرة أو الكليات غير المناظرة.

«الوطن» تستعرض قواعد تحويلات تقليل الاغتراب في جامعة بنها والتي تشترط أن يكون الطالب مقيما في المحافظة المحول إليها وفي حدود 10% فقط من إجمالي عدد الطلاب، ضمن خدماتها لطلاب الثانوية العامة الذين تم ترشيحهم للكليات والمعاهد من خلال مكتب التنسيق سواء في المرحلة الأولي أو المرحة الثانية.

قواعد تحويلات تقليل الإغتراب بجامعة بنها

وقال الدكتور رضا عمر رئيس مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، في بيان صحفي، اليوم، إن قواعد تقليل الاغتراب كالآتي:

التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ضرورة الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

لا توجد تحويلات ورقية.

التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها «مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة».

تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.

قواعد التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة

وكشف الدكتور رضا عمر مدير مكتب التنسيق الإليكتروني بجامعة بنها، أنَّ قواعد التحويلات بين المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة كالتالي:

- يسمح للطالب الذي تمّ ترشيحه في عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط.

خطوات التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني

وأوضح مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، أنَّ خطوات التحويل عن طريق موقع التنسيق الإليكتروني كالتالي:

- الدخول على نفس الموقع الذي سبق وسجل الطالب عليه رغباته حيث سيجد أيقونة تحويل تقليل الاغتراب

- إدخال رقم الجلوس والرقم السري ثم استكمال باقي الخطوات بالاختيار بين التحويل المناظر أو غير المناظر.

ونبه مدير مكتب التنسيق الإلكتروني بجامعة بنها، إلى ملاحظات هامة يجب أن يأخذها الطالب في اعتباره وهي:

- لو تمّ قبول التحويل لا يمكن أن يعود الطالب إلى الكلية التي جرىالتحويل منها.

- إذا استفاد الطالب من التحويل مرة فلا يمكن التحويل مرة أخرى في نفس العام لأن التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- برنامج التحويلات يسمح برغبة واحده فقط إما تحويل مناظر أو غير مناظر.

- لو تمّ ترشيح الطالب إلى كلية في محافظة بعيده وهذه الكلية ليست في محافظته فليس له تحويل مناظر أي لن يتمّ تحويله إلى محافظة أو جامعة أقربله وعليه الاختيار إما الاستقرار بالكلية التي تمّ ترشيحه لها أو التحويل إلى كلية غير مناظرة.