حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات في مدينة دمياط الجديدة

​صرح المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، بأنه جرى تنظيم حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بأنحاء متفرقة بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدينة، بالتنسيق بين إدارتي التنمية والأمن بالجهاز.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الحملة أسفرت عن ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية والكافيهات على المسطحات الخضراء، وإزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السلع وعربات الأطعمة والمشروبات، والتحفظ على المضبوطات وإيداعها بجراج الجهاز، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن حيال المخالفين.

وأكد رئيس الجهاز، استمرار تلك الحملات خلال الفترة المقبلة، في جميع أحياء المدينة، للقضاء على الإشغالات والمخالفات والظواهر غير الحضارية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.