رئيس «دمياط الجديدة» يتابع استعدادات تسليم دفعة جديدة من وحدات «سكن مصر»

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، أعمال تنسيق الموقع من زراعة وأعمدة كهربائية وأعمال تنفيذ الطرق «أسفلت - انترلوك»، لـ73 عمارة بمشروع سكن مصر في الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات الأخيرة لتسليم دفعة جديدة من وحدات المشروع للحاجزين، وكذا المتابعة الدورية لسير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أنه تم تنفيذ العمارات بالكامل وجارٍ الانتهاء من أعمال تنسيق الموقع والمرافق حتى تكون العمارات جاهزة للتسليم للحاجزين، مشيرا إلى أن الجهاز سيبدأ بعد غد الأربعاء، وحتى 13 أكتوبر المقبل في تسليم 22 عمارة بالمشروع لحاجزيها، كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع.

وشدد المهندس محمد رجب، على جميع الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من كامل المشروع، طبقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة علي تتفيذ خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها.