30642 طنا.. حركة الصادر من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 19 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30642 طنا، شملت 14235 طنا من الفوسفات و11320 طنا من اليوريا و787 طنا من الأسمنت و 2700 طن زيت طعام و 1600 طن كسب فول صويا .

29448 طن.. حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 29448 طن، شملت 2000 طن صويا و 15975 طن ذرة و 9000 طن خردة و 2473 طن حديد بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 13 حاوية مكافئة، شملت خضروات «فاصوليا و بطاطا و بطاطس و خضار مجمد مشكل»، وحاصلات زراعية «برسيم و بصل و زيتون و نعناع»، وفواكه «عنب وفراولة»، يتم تصديرها إلى «الإمارات و الجزائر و الأردن و السعودية و اسبانيا و ايطاليا و باكستان و سنغافورة».

12278 طن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 339 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 858 حاوية مكافئة فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 12278 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 1097 طنا ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4328 شاحنة .