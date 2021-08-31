أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 31-8-2021 في مصر

على مدار شهر كامل استقرت خلالها أسعار الدواجن في السوق المصري، لتحتفظ بنفس أسعارها، وفق بيانات الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة، موضحين أن هذا الاستقرار لا يصب في مصلحة المربين والتجار، حيث أن الأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، لكن بسبب تراجع الطلب تراجعت الأسعار أيضا,

وفي إطار الخدمات الإخبارية التي يقدم موقع جريدة «الوطن»، في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها للمتابعين والقراء، أسعار الدواجن، اليوم الموافق 31 أغسطس الحالي، بالأسواق المصرية وفقًا لتصريحات عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة الغرفة التجارية بشعبة الدواجن، لموقع جريدة «الوطن» وذلك على النحو التالي:

أسعار الكتاكيت اليوم

وتراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، فيما وصل سعر الكتكوت الرومي فرنساوي أبيض فرز أول ممتاز، عمر يوم، إلى نحو 65 جنيهًا، كما سجّل سعر البط المسكوفي عمر 17 يومًا، فرز أول ممتاز، نحو 40 جنيهًا.

أسعار الدواجن البيضاء

ووصلت سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء في المزرعة ما بين 23 إلى 24 جنيهًا، لتباع في الأسواق 26 إلى 28 جنيهًا، موضحًا ان السعر العادل لسعر الدواجن ما بين 25- 26 جنيهًا، لكن حتى الآن لا يعرف سبب تراجع الأسعار حتى الآن، فيما استقر الدجاج البلدي عند سعر 36 جنيهًا للمستهلك.

سعر كرتونة البيض

وأضاف أن سعر كرتونة البيض استقر أيضا في السوق المحلي، حيث وصل سعر كرتونة البيض الأبيض بالمزرعة 40 جنيهًا، لتصل إلى المستهلك بسعر 45 جنيهًا، فيما وصلت كرتونة البيض الأحمر البلدي إلى نحو 43 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بسعر 48 جنيهًا، ووصلت سعر كرتونة البيض البلدي إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار البط اليوم

وسجل سعر البط مسكوفي عمر يوم واحد اليوم، لنحو 15 جنيهًا، فيما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار الرومي اليوم

وثبت سعر بيع الرومي فرنساوي أبيض نعام، 1200 جرام فرز أول ممتاز، عمر شهر، نحو 130 جنيهًا.

أسعار السمان اليوم

وسجل سعر بيع السمان حي هجين 180 جرامًا، ممتاز فاخر عمر 26 يومًا، إلى نحو 9 جنيهات، فيما وصل سعر بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه، أما السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، وصل سعره إلى نحو 2.25 جنيه.