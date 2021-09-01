حظك اليوم برج العقرب الأربعاء 1-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج العقرب بكونه شخصية غيورة بشكل كبير، كما أنه يرغب دائما أن يكون في المقدمة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر بمنزل الحظ يمنحك قدرة على الإبهار، وتقوم باتصالات تساعدك في خطواتك، كما أن حبك للمعرفة يساعدك على كل المستويات.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس والمريخ في منزل الأصدقاء يدفعانك للتعامل بود وسيساعدك ذلك على توطيد علاقتك مع البعض.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد فراج، ويوافق تاريخ ميلاده 15 نوفمبر.