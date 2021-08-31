منحة مصر الخير للعام الدراسي الجديد.. اعرف الشروط وكيفية التقديم

يبحث الكثير من طلاب الثانوية العامة عن المنح الدراسية خلال هذه الفترة، رغبة منهم في الالتحاق بها في العام الدراسي الجديد 2022/2021، وهو ما أعلنت عنه مؤسسة مصر الخير من خلال توفير عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية لخريجي الثانوية العامة ومدارس المتفوقين للعـلوم والتكنولوجيا STEM، وكذلك ذوي الهمم على مستوى الجمهـورية للالتحاق بجامعات مختلفة وتخصصات متعددة والحصول على شهادة البكالوريوس عن طريق منحة مصر الخير.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، الشروط والمستندات المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على منحة مصر الخير، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

شروط منحة مصر الخير

- أن يكون المتقدم للحصول على منحة مصر الخير مصري الجنسية.

- أن يكون المتقـدم حاصل علــى شهـادة الثانوية العامة أو من خريجي مدارس المتفوقين في ذات عام التقدم للمنحة 2022/2021.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 19 عاما في عام التقديم.

- حصول الطالب على خطاب قبول التحاق من الجامعة التي يرغب في الالتحاق بها.

- أن يكون خريجي الثانوية العامة ومدارس المتفوقين STEM حاصلين على «80% علمي - 75% رياضة - 65% أدبي» بحد أدنى.

المستندات المطلوبة

- صورة من بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة من شهادة الميلاد حديثة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

- خطاب قبول من الجامعة المتاحة في إعـلان المنح وخطاب ترشـيح من تنسيق الجـامعـات الخاصة.

- صورة من شهادة إتمام الثانوية العامة أو خريجي مدارس المتفوقين STEM، وفي حـالة عـدم توفـيرها يتـم تقـديم ما يفيد قيد الطالب بالمرحلة الثانوية لحين الحصول على الشهادة.

خطوات التقديم لمنحة مصر الخير

- يقوم الطالب الراغب في الحصول على منحة مصر الخير بالدخول من هنا.

- يقوم الراغب في الحصول على المنحة بإنشاء حساب جديد على الموقع، ثم بعد ذلك يقوم بإدخال البريد الإلكتروني والرقم السري.

- ثم يقوم بعد ذلك بإدخال البيانات المطلوبة للالتحاق بالمنحة.