«منح وكليات قمة».. أوائل الثانوية العامة بأحلام جديدة داخل الجامعات

بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الثانوية العامة 2021، بدأ أوائل المرحلة الثانوية التقديم للالتحاق بالكليات المختلفة، على حسب رغبة كل منهم وطموحه منذ أن كان طالبًا في المراحل التعليمية ما قبل الجامعية، ليبدأوا أولى خطوات تحقيق كياناتهم الخاصة والنجاح في حياتهم العملية.

وتحدث عدد من أوائل الثانوية العامة 2021 لـ«الوطن»، عن الكليات التي تقدموا للالتحاق بها، بعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق.

كلية الطب رغبة أولى في شعبة العلمي علوم

في شعبة علمي علوم، تقدمت الطالبة فاطمة محمد عبد اللطيف، الأولى في شعبتها، للالتحاق إلى كلية الطب جامعة المنصورة، إذ كانت الرغبة الأولى لابنة بلقاس بالدقهلية، وكذلك ما تمنته لها أسرتها، وهى نفس الكلية التي تقدمت للالتحاق بها الطالبة إيمان سعيد يونس من الإسكندرية، والثانية مكرر بشعبة العلمي علوم، إلا أنها تقدمت لجامعة القاهرة، وذلك بعد تفكير طويل بين أكثر من كلية احتارت بينهم الطالبة، وفي النهاية استقرت على «طب»، واحتفلت بها الأسرة للمرة الثانية.

منح خاصة لأوائل شعبة علمي رياضة

أما في شعبة علمي رياضة، حصلت الطالبة عهد مصطفى السيد محمد، الأولى على الشعبة، على منحة كلية الهندسة من الجامعة الألمانية، إذ كانت ابنة زفتى بالغربية تأمل الالتحاق بكلية الهندسة كرغبة أولى، ولذلك احتفلت بها الأسرة مجددًا بعد نتيجة الثانوية، عقب التحاقها بالكلية المرغوبة، وكذلك الطالب أحمد أسامة على، من شبرا الخيمة، ثاني مكرر علمي رياضيات، حصل على منحة هو الآخر، بكلية الهندسة من نفس الجامعة.

«اقتصاد وعلوم سياسية» رغبة الأولى والخامسة بالأدبي

والطالبة فريدة مؤمن إبراهيم، الأولى على الشعبة الأدبية، التحقت بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إذ كانت الرغبة الأولى لابنة الإسكندرية، للعمل في البنوك ومكاتب المحاسبة الكبيرة، أو السفر للخارج لرفع درجتها العلمية بعد ذلك، وهى الكلية ذاتها التي التحقت بها رنا حسين محمود، الخامسة مكرر أدبي، من حدائق الهرم، إذ اختارت الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة بعد تفكير طويل بينها وبين كلية الإعلام.