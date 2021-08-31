فتح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة والأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فتح الدخول إلى المنصة للطلاب الناجحين من حاملي الشهادة الثانوية العامة المصرية عام 2020-2021، قبل قليل، حيث يسجل الطالب، البيانات المطلوبة على مسئوليته الخاصة.

وأضافت أن الجدول الزمني للتنسيق للجامعات الخاصة، يتمثل في المرحلة الأولى، وهي متاحة للطلاب الناجحين من حاملي الشهادة الثانوية العامة المصرية عام 2020-2021، وتبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى من إعلان نتيجة التنسيق للجامعات الحكومية.

المرحلة الثانية:

وتتاح المرحلة الثانية للطلاب الناجحين من حاملي الشهادات المصرية (الثانوية العامة- الفنية- الأزهرية) عامي (2019-2020 و2020-2021) ممن لم يجري ترشيحهم لأي من الجامعات الخاصة في المرحلة الأولى، وتبدأ عقب انتهاء المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، حيث يعقب توزيع الطلاب على الجامعات، وسداد المصروفات، حصر الأماكن الشاغرة، ويتم الإعلان عنها، ويُفتح باب التقدم لها.

تعليمات مهمة بشأن تنسيق الجامعات الخاصة

- يجب على الطالب الذي يجري ترشيحه التوجه للجامعة وسداد المصروفات المقررة في خلال 3 أيام عمل، من إعلان نتيجة القبول.

- الطالب الذي يتخلف عن الاستجابة للترشيح، وسداد المصروفات، سيجري حرمانه من التقدم لأي جامعة خاصة أو أهلية في نفس العام الدراسي.

- لا يجري استرداد المصروفات بعد تسديدها.

- يمكن للطالب تسجيل رغبات بحد أقصى 25 رغبة.

- يجري سداد مبلغ 70 جنيها (خدمات إلكترونية) غير قابلة للاسترداد قبل تسجيل الرغبات.