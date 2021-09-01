بدء صرف تموين سبتمبر بالمحافظات اليوم.. 28 سلعة متاحة للمواطنين

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، الموافق الأول من شهر سبتمبر 2021، صرف السلع والمقررات الشهرية للمواطنين المستحقين للدعم التمويني والمقيدين بقاعدة بيانات منظومة التموين، والذين يبلغ عددهم 64 مليون مواطن.

عدد منافذ صرف السلع وحصة البطاقات التموينية

وتشهد منافذ صرف سلع التموين المنتشرة في المحافظات، بداية من اليوم إقبالا من المواطنين لصرف مستحقاتهم الشهرية، والتي تقرها الوزارة طبقا لعدد أفراد كل بطاقة، ويبلغ عدد منافذ صرف التموين التي تستمر في استقبال المواطنين حتى نهاية الشهر الجاري، 40 ألف منفذ تمويني، ما بين 30 ألف منفذ بدال تمويني، و6300 منفذ لمشروع جمعيتي، و1300 مجمع استهلاكي منتشرة في جميع المحافظات.

وتبلغ حصة البطاقة التموينية المكونة من 4 أفراد، عدد 2 كيس أرز، و4 زجاجات زيت، و2 كيس سكر لكل فرد بحسب احتياجاته، فيما تقل حصة الأرز للبطاقة التموينية التي يكون عددها أقل من 4 أفراد، حيث تحصل على كيس أرز واحد فقط، ويحصل كل مواطن مقيد ببطاقة التموين على مبلغ 50 جنيه، وتوفر الوزارة عددا كبيرا من السلع في المنافذ كي يقوم المواطن بشراء ما يحتاجه من سلع أساسية بخلاف سلع التموين.

ما هي سلع التموين؟

وتشمل سلع التموين 28 سلعة أساسية تضخها الوزارة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية لجميع منافذ صرف السلع، وتشمل: (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة، الصلصة، الشاي، العدس، السمنة، مسحوق الغسيل العادي، مسحوق الغسيل الأتوماتيك، صابون غسيل، صابون تواليت، لبن جاف، فول معبأ، الدقيق، الخل، الملح، كيس سائل غسيل الأواني ومرقة الدجاج).

حملات على منافذ صرف السلع بالمخافظات

ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات بتسيير حملات على منافذ صرف السلع التموينية بجميع المحافظات للتأكد من توافر كافة السلع للمواطنين.