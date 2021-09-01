الإشغالات السياحية في دهب تتخطى 70% وخطة لتطوير الممشى السياحي

تشهد مدينة دهب السياحية التابعة لمحافظة جنوب سيناء إقبالا سياحيا كبيرا من المواطنين لقضاء إجازة الصيف، حيث تفضل العديد من الأسر المصرية وخاصة الشباب قضاء إجازة الصيف في مدينة دهب التي تتميز بالعديد من الميزات غير الموجودة في المدن الأخرى.

وتقع دهب على ساحل خليج العقبة وهي ثاني أشهر المدن السياحية بعد شرم الشيخ، وتعتبر قبلة للسائحين المصريين والأجانب خاصة المهتمين برياضة الغوص ومشاهدة الشعاب المرجانية، وهي تبعد عن مدينة شرم الشيخ نحو 100 كيلو متر.

الإشغالات السياحية تتخطي 70% وارتفاع أسعار الليالي السياحية بالفنادق والمخيمات

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس مدينة دهب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هناك إقبالا كبيرا على المدينة من قبل المصريين والأجانب، موضحا أن هناك رواجا سياحيا بالمدينة منذ بداية موسم الصيف.

وصرح رئيس مدينة دهب، بأن نسبة الإشغالات السياحية بالمدينة حاليا تتخطي 70% والغالبية من السياح مصريين وعرب وأجانب، مؤكدا أن قطاع المحميات وشرطة السياحة يقومان بتنظيم العمل داخل قطاع المحميات الموجود بالمدينة، لافتا إلى أن هناك مخططا لتطوير مدينة دهب سوف ينتهى منه هذا العام.

في سياق متصل، قال حازم الصافي، مدير بإحدى الشركات الكبرى، إنه جاء إلى المدينة برفقة أسرته وأصدقائه لقضاء إجازته بالمدينة لما تتمتع به من مقومات سياحية فريدة، بالإضافة إلي الهدوء، موضحا أن الأسعار مرتفعة بشكل كبير عن العام السابق ومتوسط الأسعار تخطي 1500 جنيها لليلة في الفنادق فئة 3 نجوم وهي أعلى من شرم الشيخ بكثير، وناشد أصحاب الفنادق والمنتجعات بعدم زيادة الأسعار بشكل مبالغ فيه خاصة أن هناك إقبالا على المدينة بسبب انخفاض أسعارها عن شرم الشيخ والغردقة.

تطوير الممشي السياحي وعمل هوية بصرية للمدينة

وقال اللواء عارف عبد العزيز، رئيس المدينة، إن محافظ جنوب سيناء قرر أن يتم الانتهاء من تطوير المدينة هذا العام لتليق بالسياح ووضعها السياحي المتميز، موضحا أن خطة التطوير تشرف عليها الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، نظرا لأهمية ومكانة المدينة عالميا وسياحيا، موضحا أن هناك خطوات جادة تمت على أرض الواقع خاصة بتنفيذ الخطة حيث جرى استقدام لجنة من الجامعة الألمانية بالقاهرة لوضع مخطط تطوير الممشي السياحي بالعسلة ويبلغ طوله 1500متر وفقا للمعايير العالمية وعمل مكان مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة، وحارة للدراجات، مع هوية بصرية للمدينة أسوة بمدينة شرم الشيخ.

وأكد رئيس المدينة، أن مخطط تطوير المدينة يشمل تطوير في كل قطاعات الطرق، المياه، الصرف الصحي، والكهرباء.