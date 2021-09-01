6 رحلات بالون طائر تُحلق في سماء البر الغربي بالأقصر.. اليوم

بلغ عدد رحلات البالون الطائر والمُحلقة في سماء البر الغربي بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، عدد 6 رحلات بالون طائر، خلال 45 دقيقة استمتع فيها السيُاح من مختلف الجنسيات في العالم بمشاهدة المعالم الأثرية بمحافظة الأقصر من الأعلى، منها معابد البر الغربي معبد هابو ومعبد الدير البحري «حتشبسوت»، ومعبدي وادي الملوك والملكات، فضلًا عن مقابر النبلاء بمنطقة غرب الأقصر وتحديدًا بمركز القرنة غرب المحافظة.

60 سائح وسائحة على متن رحلات البالون

وأوضح مصدر باتحاد شركات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أن عدد السيُاح الركاب على متن هذه الرحلات بلغ حوالي 60 سائحا من مختلف الجنسيات، منها الروسية، البولندية، الإسبانية، الفرنسية، وغيرها من الجنسيات المتنوعة، والتي تأتي لزيارة محافظة الأقصر ومعالمها الأثرية والسياحية بالبر الغربي والشرقي والذي يفصلهما فقط نهر النيل، حيث تُعتبر محافظة الأقصر ضمن أكثر المحافظات تشجيعًا للسياحة داخل مصر عن محافظات أخرى لما تتمتع به من معالم أثرية لا توجد في مناطق في العالم.

إجراءات احترازية مشددة بـ رحلات البالون

وجاءت رحلات السيُاح في البالون الطائر وسط تشديدات أمنية واسعة من قبل الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر، لتأمين الرحلات بالكامل بدءا من وصولهم لمنطقة مطار إقلاع البالون بمنطقة البر الغربي غرب محافظة الأقصر، وحتى إقلاع الرحلات وانتهائها ونزول البالون إلى أرض الهبوط مرة أخرى، ثم عودتهم إلى مقر إقامتهم بالبر الشرقي بمحافظة الأقصر.

وتنطلق وتتم رحلات السيُاح وسط إجراءات احترازية مشددة بناءً على تعليمات وزارة الصحة والسكان المصرية، وسلطة الطيران المدني في مصر، في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنعًا لانتشاره بين السيُاح حيث أدى في السابق إلى غلق المجال الجوي بين العديد من الدول ومُنعت الزيارات بين الدول بسبب انتشاره.