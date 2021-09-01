أسعار ومواصفات «نيسان صني 2022»

شهدت سوق السيارات فى مصر مؤخرا، زيادة أسعار العديد من أنواع السيارات، سواء كانت «الأوروبية أو اليابانية أو الكورية أو الصينية»، ومن بين أبرز تلك الزيادات، ارتفاع سعر سيارة نيسان صني موديل 2022.

وفى السطور التالية، ترصد «الوطن»، الأسعار الجديدة لسيارة نيسان صني موديل العام 2022، وأهم المواصفات والتجهيزات الخاصة بالسيارة، وفقا للوكيل الخاص بها في مصر.

- تنتمي السيارة لفئة السيارات السيدان، وتتوافر داخل السوق المحلية بـ4 فئات مختلفة التجهيزات:

الفئة الأولى: نيسان صنى مانيوال/ بيز لاين 2022 بسعر 188.000 جنيه.

الفئة الثانية: نيسان صنى أوتوماتيك/ بيز لاين 2022 بسعر 210.000 جنيه.

الفئة الثالثة: نيسان صنى أوتوماتيك / Super Saloon 2022 بسعر 234.500 جنيه.

الفئة الرابعة: نيسان صنى أوتوماتيك / Midline 2022 بسعر 223.500 جنيه.

- تعتمد السيارة على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1500 سي سي، وينتج قوة 108 حصان، وعزم دوران 134 نيوتن/ متر.

- المحرك متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 4 سرعات، و5 سرعات في النسخة المانيوال من السيارة.

- تتسارع السيارة من وضع الثبات وحتى سرعة 100 كيلومتر/ ساعة في غضون 12.5 ثانية؛ وتستهلك متوسط 7 لترات من الوقود لقطع مسافة 100 كيلومتر/ ساعة.

- تأتي السيارة بأبعاد «4425 ملم الطول، 1695 ملم العرض، 1500 ملم الارتفاع، و2600 ملم طول قاعدة العجلات».

- ترتفع السيارة عن الأرض مسافة 155 ملم.

- تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 180 كيلومتر/ ساعة.

- تعتمد السيارة على منظومة الجر الأمامي للعجلات.

- تصل سعة الصندوق الخلفي للسيارة حوالي 490 لترا.

- تتوافر السيارة الجديدة بعدة تجهيزات ومواصفات للأمان من بينها: «الوسائد الهوائية، والفرامل المانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني للفرامل EBD، برنامج تدعيم الفرامل BA، جنوط 15 بوصة، ومصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء يدوى، خاصية التحكم بصوت النظام الصوتي بعجلة القيادة، وسبويلر خلفي، زجاج خلفي معتم، نظام الركن الذكي، بخاصية التحكم عن بعد في غلق وفتح الأبواب، ومكيف هواء أوتوماتيك، عدادات متطورة».