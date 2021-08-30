«هتنورلك البيت لو الكهربا اتقطعت».. نيسان تبيع مركبة كهربائية جديدة

أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة، أنها تخطط لبدء مبيعات سيارة صغيرة جديدة تعمل بالكهرباء بالكامل في اليابان في أوائل العام المالي 2022.

والسيارة جزء من مشروع مشترك مع شركة ميتسوبيشي موتورز، ويتم التخطيط لها وتطويرها من قبل شركة ميتسوبيشي، وهي مشروع مشترك بنسبة 50/50 بين الشركتين اللتان تعملان في تخطيط المنتجات وإدارة المشاريع للمركبات الصغيرة المباعة في اليابان.

مميزات السيارة الكهربائية الجديدة

وتهدف السيارة الصغيرة المخططة إلى إعادة تعريف فئة السيارات الشهيرة في اليابان، حيث تتميز بالتسارع الفوري والقيادة السلسة وهدوء المقصورة، وكلها خصائص رئيسية للسيارات الكهربائية (EVs).

وستتوفر هذه الخصائص أيضًا مع مجموعة متنوعة من التقنيات المتقدمة، بما في ذلك تقنيات مساعدة السائق، مع سعة بطارية تبلغ 20 كيلو وات في الساعة.

وتتمتع السيارة الصغيرة EV بمدى قيادة مصمم لتغطية الاحتياجات اليومية في اليابان، إضافة إلى استخدامها في التنقل، ويمكن للمركبة توفير الكهرباء من بطاريتها إلى المنزل، وفي حالات الطوارئ يمكن أن تعمل كمصدر طاقة متنقل.

السيارة تناسب البيئة اليابانية

ويبلغ طول السيارة 3.395 ملم، وعرضها 1.475 ملم، وارتفاعها 1.655 ملم، وصُممت لتوفر سهولة القيادة والتعامل في بيئات المرور اليابانية المزدحمة في كثير من الأحيان.

ومن المتوقع أن تبدأ أسعار الشراء (السعر المسجل مطروحًا منه الدعم) من حوالي 2 مليون ين.

وباعت نيسان منذ عام 2010 أكثر من 500 ألف وحدة من نيسان ليف الكهربائية بالكامل على مستوى العالم، وأكثر من 150 ألفا منها في اليابان، وذلك كون الشركة رائدة في مجال السيارات عديمة الانبعاثات.

وكجزء من مبادراتها الأوسع للمساهمة في مجتمع مستدام، تقوم نيسان بتنفيذ برنامج كهربة يركز على اليابان يسمى «Blue Switch»، والذي يهدف من خلاله إلى معالجة قضايا مثل الحد من الحمل البيئي والتدابير المضادة للكوارث.

وستواصل نيسان تطوير التقنيات الكهربائية وتوسيع تشكيلة الموديلات المكهربة، بهدف تزويد كل طراز جديد كليًا يتم طرحه في الأسواق الرئيسية بالكهرباء بحلول أوائل عام 2030.