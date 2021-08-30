نيسان تنضم لحملة «السباق إلى الصفر» لخفض الانبعاثات

أعلنت شركة نيسان عن انضمامها إلى حملة «Race to Zero» التي تدعمها الأمم المتحدة، لتسريع تحقيق أهداف الشركة في مجال الكهرباء وحياد الكربون.

وتعد نيسان هي أول شركة يابانية لصناعة السيارات تنضم إلى الحملة. وقال ماكوتو أوشيدا ، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة: «من خلال الانضمام والمشاركة في هذه الحملات، نجدد تصميمنا على العمل مع الشركات ذات التفكير المماثل والحكومات المحلية في جميع أنحاء العالم لحل تحديات تغير المناخ وتحقيق مجتمع مستدام».

وأضاف «لتسريع الجهود العالمية لتحقيق الحياد الكربوني، ستواصل نيسان معالجة مختلف القضايا بطريقة مسؤولة، بما في ذلك الترويج الإضافي للكهرباء. أيضًا في نيسان، نحن مصممون على أداء دورنا كشركة ستستمر الحاجة إليها من قبل أصحاب المصلحة لدينا في المستقبل».

نيسان تطلق أول سيارة كهربائية في 2010

وفي عام 2010 ، أطلقت نيسان «ليف»، أول سيارة كهربائية في العالم تُسوق بكميات كبيرة، وتواصل من خلال السيارات الكهربائية الجديدة والتقنيات المكهربة المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تحقيق الابتكار والإثارة في القيادة منعدمة الانبعاثات وانبعاثات الطاقة الصفرية.

وفي وقت سابق من هذا العام، تعهدت نيسان بتحقيق الحياد الكربوني عبر عملياتها ودورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050. وتتطلع نيسان إلى تسريع هذه الجهود من خلال مبادرات مثل Nissan EV36Zero - مخطط التصنيع الجديد الذي يجمع بين إنتاج السيارات الكهربائية وتصنيع البطاريات وتوليد الطاقة المتجددة .

تحالف دولي يسعى لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050

ومن خلال الانضمام لحملة «السباق إلى الصفر»، أصبحت نيسان الآن جزءًا من أكبر تحالف عالمي للشركات والمدن والمستثمرين والمناطق والجامعات الملتزمة بالعمل معًا من أجل خفض الانبعاثات العالمية إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.

ولتسريع هذه الرحلة، كشفت نيسان مؤخرًا عن نيسان EV36Zero، وهو مخطط لمستقبل صناعة السيارات، لإثبات نهج الشركة الشامل للانبعاثات الصفرية ، فإن المركز الجديد للمركبات الكهربائية (EV) في المملكة المتحدة بتكلفة 1 مليار جنيه إسترليني يجمع بين السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة وإنتاج البطاريات، لزيادة القوة الدافعة إلى الحياد الكربوني.