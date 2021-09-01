تنسيق الأزهر 2021.. كليات تشترط التوزيع الجغرافي لطلاب الأدبي

قبل 24 ساعة من فتح باب التنسيق لطلاب الثانوية الأزهرية بجامعة الأزهر، يبحث الكثيرون عن الكليات التي يمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية 2021، الالتحاق بها.

وأكدت جامعة الأزهر أن عملية القبول بكليات جامعة الأزهر، تأتي وفقا لرغبات الطلاب والمجموع الكلي لدرجاتهم في الشهادة الثانوية الأزهرية في حدود الشروط المقررة للقبول بالكليات، وفي حدود الأماكن المتاحة في كل منها، على أن يكون مطابق للتوزيع الجغرافي، لاسيما أن هناك عددا من الكليات تشترط التوزيع الجغرافي في تنسيق جامعة الأزهر وهي كالتالي:

القسم الأدبي

كليات يتم القبول بها طبقا للتوزيع الجغرافي وفقا لما يلي:

منطقة القاهرة:

يقبل الطلاب الناجحين من معاهد محافظات ( القاهرة - القليوبية - السويس – الجيزة - الفيوم - بني سويف - البحر الأحمر - شمال سيناء - جنوب سيناء)، وذلك بالكليات والشُعب الموضحة.

كليات وأقسام وشُعب القسم الأدبي:

أصول الدين القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الاوردية انتظــام

الدعوة الإسلامية القاهرة تخصص عام انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتظام

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتظــام

التربية بالقاهرة تخصص عام انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة تخصص عام انتظــام

القرآن الكريم للقراءات وعلومها بطنطا تخصص عام انتظام

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتظــام

كلية الإعلام بنين بالقاهرة انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة الترجمة الفورية إنجليزي انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة الخدمة الاجتماعية انتظــام

كلية التربية الرياضية بنين القاهرة انتظــام

تنسيق كليات اللغات والترجمة بجامعة الأزهر بالقاهرة

اللغات والترجمة القاهرة شعبة دراسات إسلامية لغات أفريقية انتظــام

اللغات والترجمة القاهرة شعبة اللغة الإنجليزية وآدابها انتظــام

التربية بالقاهرة شعبة التربية الفنية (رسم) انتظــام

شريعة وقانون القاهرة شعبة شريعة وقانون باللغة الأجنبية انتظــام (بمصروفات)

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتظــام

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين القاهرة تخصص عام انتســاب

أصول الدين القاهرة تخصص عام انتســاب

اللغة العربية القاهرة تخصص عام انتســاب

تنسيق كليات التجارة بجامعة الأزهر

التجارة بنين بالقاهرة تخصص عام انتســاب

التجارة بنين بالقاهرة شعبة التجارة باللغة الإنجليزية انتظــام (بمصروفات)

كليات الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة والقانون انتســاب

شريعة وقانون القاهرة قسم الشريعة الإسلامية انتســاب

اللغة العربية القاهرة شعبة التاريخ والحضارة انتســاب

التربية بالقاهرة شعبة التربية الخاصة انتظام

كليات الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتســاب

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة أصول الدين انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين ديدامون الشرقية شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول الدين انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة أصول الدين انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة الشريعة الإسلامية انتظــام

الدراسات الإسلامية والعربية بنين دسوق كفر الشيخ شعبة اللغة العربية انتظــام

المعاهد التي تقبل طلاب الأدبي بجامعة الأزهر

معهد نظم المعلومات الإدارية بكلية التجارة بنين بالقاهرة

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بالقاهرة

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بطنطا

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بدمنهور

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بتفهنا الأشراف

معهد معاوني القضاء بكلية الشريعة والقانون بنين بأسيوط