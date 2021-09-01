ضبط 7 أطنان دجاج مجمد وأسماك مجهولة المصدر بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة، و شوادر بيع اللحوم و ثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم، ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية و الإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بيطري الشرقية يشن حملات على المجازر

ومن جهته، أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أن المديرية (إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و قسم الصحة العامة و التفتيش بإدارتي مدينة الزقازيق والصالحية الجديدة البيطرية)، بالاشتراك مع إدارة مباحث التموين و شرطة المسطحات بالشرقية وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية بالشرقية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بمدينتي الزقازيق والصالحية الجديدة.

6 أطنان دواجن وطن أسماك مجهولين المصدر

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة أسفرت عن تحرير 6 محاضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والدواجن وثلاجة لحفظ وبيع الأسماك ومطعم و3 محلات جزارة، كما تم ضبط 6 أطنان، و13 كجم دجاج مجمد و أجزاء دجاج وطن و 100كجم أسماك، بالإضافة إلى 45 كجم لحوم قطع ومفروم مخالفة مجهولة المصدر و23 كجم لحوم ذبح خارج المجازر.

تم تحرير محاضر المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، جهودها للرقابة على الأسواق وضبط المخالفين، حفاظا على صحة المواطنين في إطار تنفيذ توجيهات الدولة بالاهتمام بالمواطن.