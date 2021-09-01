200 جنيه للركوب بين فواصل العربات.. تعرف على غرامات السكة الحديد 2021

كشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن غرامات السكة الحديد الجديدة 2021، على الركاب المخالفين، التي من بينها «التهرب من دفع قيمة التذكرة، والركوب أعلى أسطح القطارات، والتدخين داخل العربات، والركوب بين فواصل العربات»، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

تغريم أي متهرب من دفع قيمة التذكرة

وأكد وزير النقل، أن غرامات السكة الحديد 2021، سيتم فرضها على كل الركاب المخالفين لتعليمات الهيئة، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل العمل على تطوير وتحديث منظومة السكك الحديدية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع الخطوط على الوجهين القبلى والبحري، موضحا أنه أى متهرب من دفع قيمة تذكرة القطار سيتم تغريمه ماليا بشكل فوري.

عدم خروج أي قطار من الصيانة قبل التأكد من حالته الفنية

وأوضح «الوزير»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فرض غرامات السكة الحديد 2021، عملت على تقليل أعداد الركاب المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات، لافتا إلى أن حالة الانضباط عادت لمنظومة السكة الحديد، تزامنا مع تطبيق الغرامات، مؤكدا أن هناك تعليمات مشددة بعدم خروج أي قطار من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير التشغيل.

وترصد «الوطن» في السطور التالية غرامات السكة الحديد 2021، على جميع الركاب المخالفين، على النحو التالي:

1- 420 جنيها غرامة حمل أي مواد قابلة للاشتغال داخل القطارات.

2- 420 جنيها غرامة حمل أثقال كبيرة تضايق ركاب القطار.

3- 70 جنيها غرامة التدخين داخل عربات القطارات والمحطات.

4- 200 جنيه غرامة العبث بمعدات وآلات السكة الحديد.

5- 200 جنيه غرامة اعتلاء أسطح القطارات أو الركوب بين فواصل العربات.

6- 100 جنيه غرامة استقلال عربات top vip دون دفع قيمة التذكرة.

7- 40 جنيها غرامة استقلال قطارات الـvip دون تذكرة.

8- 30 جنيها غرامة استقلال القطارات الإسباني والفرنساوى دون دفع قيمة التذكرة.

9- 50 جنيها غرامة استقلال القطارات الروسية دون دفع قيمة تذكرة القطارات.